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أحد شباب الدعوة السلفية: مقر حفل "صافيناز" بجوار الجمعية الشرعية بكفر الشيخ

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أحد شباب الدعوة السلفية: مقر حفل "صافيناز" بجوار الجمعية الشرعية بكفر الشيخ أحد شباب الدعوة السلفية: مقر حفل "صافيناز" بجوار الجمعية الشرعية بكفر الشيخ
الشاب: إلغاء الحفل سببه غضب السلفيين

كتب : محمد شنح منذ 33 دقيقة

كشف أحد شباب الدعوة السلفية بكفرالشيخ، لـ"الوطن"، أن من أسباب إلغاء حفل الراقصة "صافيناز" في الذكرى الثالثة للثورة بكفر الشيخ، هو الغضب في أوساط السلفيين، والذين أبدوا اعتراضهم على إقامة مثل الحفل في ذكرى الثورة وشهدائها.

وأشار المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن مقر إقامة الحفل بحديقة أحمد زويل في كفرالشيخ، زاد من غضب السلفيين، وذلك لأنه على بعد أمتار من مقر الجمعية الشرعية بكفرالشيخ ومسجدها، والتي تعتبر من أكبر أماكن لتجمع السلفيين بالمحافظة، متابعًا حديثه لـ"الوطن": "الحمد لله على إلغاء هذا الحفل الذي كان سيجلب لنا الفتن".

وكان محافظ كفرالشيخ، قد نفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي بالأمس، معرفته بإحياء احتفالية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بمشاركة الراقصة صافيناز، بحديقة زويل، قائلاً: "هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة، وأول مرة أسمع عن صافيناز دي".

وأوضح المحافظ، أنه سيتم تنظيم احتفالية بميدان النصر في المحافظة، بمشاركة شباب الثورة وأهالي المحافظة كما اعتادوا من قبل في مثل هذه المناسبات، على حد قوله.

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