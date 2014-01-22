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الدعوة السلفية بالقليوبية تنظم مسابقة مواهب قرآنية

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الدعوة السلفية بالقليوبية تنظم مسابقة مواهب قرآنية الدعوة السلفية بالقليوبية تنظم مسابقة مواهب قرآنية

كتب : سعيد حجازي منذ 40 دقيقة

تنظم لجنة شؤون القرآءن بالدعوة السلفية بالقليوبية مسابقة "مواهب قرآنية"، والتي تقام خلال إجازة نصف العام الدراسي للأعمار من 10 إلى 15 سنة، وذلك في حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

وتشمل المسابقة التجويد والمتشابهة بأجزاء "عم، وتبارك" وحفظ متن تحفة الأطفال، ومعاني كلمات القرآن الكريم من جزء "عم" وفي حفظ الأربعين النووية.

وتبدأ التصفية الأولى على مستوى المركز، في الأسبوع الأول من إجازة نصف العام السبت 1 فبراير بجميع مراكز المحافظة, وبشبرا الخيمة السبت 8 فبراير، حيث يمنح الفائزون جوائز مادية قيمة ويتم تصعيدهم للمسابقة على مستوى المحافظة.

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