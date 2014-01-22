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"العربي الناصري" بالشرقية: اعتذار الإخوان للشعب محاولة "يائسة" لاستعطافه

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"العربي الناصري" بالشرقية: اعتذار الإخوان للشعب محاولة "يائسة" لاستعطافه "العربي الناصري" بالشرقية: اعتذار الإخوان للشعب محاولة "يائسة" لاستعطافه

كتب : نظيمة البحراوي الأربعاء 22-01-2014 15:47

قال منصور الشتري الأمين العام للحزب العربي الناصري بمحافظة الشرقية، إن اعتذار جماعة الإخوان للشعب خلال بيانهم الذي أصدروه أمس، ما هو إلا محاولة يائسة لاستعطاف الشعب لإعادة اندماجهم في الحياة السياسية مرة أخرى.

وأضاف الأمين العام للعربي الناصري، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإخوان أدركوا مدى خطورة الرفض الشعبي لهم، وكراهية أفعالهم الإجرامية عقب الاستفتاء على الدستور، وإقراره، وتأكد لهم فشل أي مخططات يسعون لتنفيذها، واستعادة عودتهم للحكم مرة أخرى ما دفعهم لاستعطاف الشعب.

وأكد أن مثل تلك الحيل الإخوانية، لن تدخل على الشعب المصري، خاصة بعد أن تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وما سبق ذلك من تصريحات لقادتهم بالترويع والقتل والإرهاب.

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