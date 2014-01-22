راموس: الفارق بين أنشيلوتي ومورينيو؟ كارلو لعب كرة

ما الفارق بين كارلو أنشيلوتي وجوزيه مورينيو كمدرب لريال مدريد؟ أنشيلوتي لعب كرة قدم قبل الاتجاه لمنصب المدير الفني بحسب وجهة نظر سيرخيو راموس لاعب الميرنجي.

راموس كان من العناصر التي دخلت في أزمات مع جوزيه مورينيو، حين كان البرتغال مدربا لريال مدريد.

والآن يلعب راموس تحت لواء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ويتخلف ريال مدريد بنقطة عن قمة الليجا ويشارك في كأس إسبانيا ودور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وقال راموس عن مدربيه: "ليس منصفا أن نقارن بين مورينيو وأنشيلوتي، الأول قادنا ورحل وانتهى الأمر.. بأيامه الحلوة والسيئة".

ثم استدرك "لكن أنشيلوتي عموما كان لاعبا سابقا قبل الاتجاه للتدريب، وبالتالي هو يستطيع أن يضع نفسه في مكان اللاعب، لقد خلق أجواء رائعة داخل الفريق".