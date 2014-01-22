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فيدال: هناك لاعبين يحاولون أن يقلدوني

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فيدال: هناك لاعبين يحاولون أن يقلدوني فيدال: هناك لاعبين يحاولون أن يقلدوني

يؤمن التشيلي أرتورو فيدال لاعب وسط يوفنتوس أنه الأفضل في العالم، في مركزه.

ويعد فيدال مطمعا للعديد من الأندية الثرية في أوروبا، يتقدمها ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقال فيدال لصحيفة بيلد الألمانية: "ببساطة، بالنسبة لي.. أنا أفضل لاعب في العالم في مركزي".

وتابع لاعب الوسط الذي يجمع بين القدرات الهجومية والدفاعية "هناك العديد من اللاعبين في العالم حاليا يحاولون تقليد طريقتي في اللعب".

واستدرك "لكني أظل الأفضل.. لا يوجد لاعب واحد في العالم يضع كل هذا الجهد في الواجبات الدفاعية، ويسجل العدد الكبير من الأهداف".

فيدال سجل 15 هدفا في 28 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم.

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