العثور علي جثة مندوب شرطة مقتولاً داخل بيارة صرف صحي بأسيوط

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير امن اسيوط إخطارا يفيد العثور على جثة” ممدوح حسني حسن ” 35 سنة وينتمى لعائلة سعد بكوم أبوشيل مقتولاً وملقاة داخل بيارة صرف صحي ، حيث أثبتت التحريات تبين وجود خلافات مالية بين مندوب الشرطة وعائلة أخرى علي أثرها تم قتل مندوب الشرطة ، حيث أشعل أحد أفراد عائلة القتيل بعد تشييع جثمانة النيران بمنزل أحد أفراد عائلة أبو سكين والذى أتهم أحد أقاربه بقتل مندوب الشرطة لخلافات مالية بينهم .

> وعلى الفور انتشرت قوات الأمن وقامت بمحاصرة القرية والفصل بين العائلتين وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق .