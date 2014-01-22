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العثور علي جثة مندوب شرطة مقتولاً داخل بيارة صرف صحي بأسيوط

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العثور علي جثة مندوب شرطة مقتولاً داخل بيارة صرف صحي بأسيوط العثور علي جثة مندوب شرطة مقتولاً داخل بيارة صرف صحي بأسيوط

تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير امن اسيوط إخطارا يفيد العثور على جثة” ممدوح حسني حسن ” 35 سنة وينتمى لعائلة سعد بكوم أبوشيل مقتولاً وملقاة داخل بيارة صرف صحي ، حيث أثبتت التحريات تبين وجود خلافات مالية بين مندوب الشرطة وعائلة أخرى علي أثرها تم قتل مندوب الشرطة ، حيث أشعل أحد أفراد عائلة القتيل بعد تشييع جثمانة النيران بمنزل أحد أفراد عائلة أبو سكين والذى أتهم أحد أقاربه بقتل مندوب الشرطة لخلافات مالية بينهم .
> وعلى الفور انتشرت قوات الأمن وقامت بمحاصرة القرية والفصل بين العائلتين وقامت قوات الحماية المدنية بالسيطرة علي الحريق .

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