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تناول الينسون والنعناع قبل الطعام للوقاية من الحموضة وحرقان المعدة

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تناول الينسون والنعناع قبل الطعام للوقاية من الحموضة وحرقان المعدة تناول الينسون والنعناع قبل الطعام للوقاية من الحموضة وحرقان المعدة

أرسلت هدى هادى، 26 عاما، تسأل، أعانى منذ أسبوعين من شعور بآلام ومغص فى البطن شديدة، وبعدها لازمتنى الحموضة وحرقان المعدة كلما تناولت طعاما وزادت الغازات بشدة، علما بأننى أعانى من صعوبة فى التبرز مؤخرا وإمساك مزمن.. فما العلاج؟

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور محمد المنيسى، استشارى الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، مؤكداً أن المرض الحقيقى الذى تعانى منه السائلة هو صعوبة التبرز والإمساك، أما الأعراض الأخرى سالفة الذكر، كالمغص الشديد والشعور بالغثيان وآلام البطن المتكررة، وتكون الغازات وغيرها، كلها أعراض مترتبة على المشكلة الأساسية، وهى صعوبة التبرز، فعندما يصاب شخص بمشكلة فى التبرز يتراكم الطعام وتبدأ من هنا المشكلات، فيشعر بمغص شديد وآلام فى المعدة، وإحساس بالقىء، وشعور بحرقان المعدة.

وعلى المريضة السائلة أن تسعى فى علاج صعوبة التبرز والإمساك الشديد التى عانت منه مؤخرا بطرق طبيعية وعلاجية، فى البداية يجب أن يفحصها طبيب، ويتعرف على سبب الإمساك، وفى الغالب يصف لها لبوسا مسهلا، يسهل عملية التبرز، ويسمى لبوس جلسرين.

من ناحية أخرى، على المريضة أن تساعد فى العلاج بتناول المسهلات الطبيعية العشبية، ولكن تحت إشراف طبيبها، كما أن تناول مشروبات ساخنة مهدئة للأمعاء ومسهلة كالينسون والنعناع وغيرها قبل تناول الطعام من أفضل طرق تنظيم عملية الإخراج ووقاية المعدة من الحموضة والغازات والحرقان.

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