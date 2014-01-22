5 فوائد غير تقليدية للخضروات الورقية

"الخضراوات الورقية كلمة سر صحة الجسم".. بهذه الكلمات أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد بقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن الورقيات الخضراء هى أفضل صديق للجسم، له تمثله من فوائد له، كما تقيه من الأضرار التى قد تصيبه.

وأوضح "المنيسى" عدة فوائد للورقيات غير تقليدية ولا يعلمها الكثيرون، مبيناً أهميتها فى بناء ووقاية جسم الإنسان:

ـ الورقيات أفضل أنواع الأطعمة التى تحافظ بها على سلامة وقوة وكفاءة أجهزة الجسم، كالمعدة والقولون والكبد وغيرها.

ـ الورقيات الخضراء، كالشبت والكرفس والبقدونس، تسحب الضرر من أى طعام، حيث تسحب كل المكونات الضارة فى الطعام كالدهون.

ـ تحافظ على سلامة الجلد ونعومة البشرة ونضارة جلد الوجه والكفين.

ـ كما تساعد على نمو الشعر وإيقاف تساقطه وتغذيته.

ـ كما تحافظ على رشاقة الجسم والوزن، وتذيب ما تبقى من دهون مفرطة وزائدة، حيث تعمل على التخلص من الدهون من الجسم، وتحافظ على شكله نضرا ورشيقا.

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