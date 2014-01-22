30% تراجعًا فى أسعار الخضراوات بسوق العبور والركود يضرب الأسواق

تراجعت أسعار الخضراوات بسوق العبور بنسبة 30% بسبب الركود الشديد الذى ضرب الأسواق هدا الأسبوع، وأرجعه إبراهيم حداد تاجر خضراوات بسوق العبور إلى الحالة السياسية والاستعدادات الأمنية للاحتفال بثورة 25 يناير، وعدم إقبال المستهلكين على شراء الخضراوات خلال هذه الفترة.

وقال حداد إن سوق العبور لن يغلق أبوابة ومستمر فى العمل السبت المقبل وسيحتفل مع المواطنين بأعياد الشرطة وثورة يناير لافتًا إلى أن سوق العبور فى آمان تام ولن يتم اتخاذ أى إجراءات غير عادية.

>وأوضح حداد أن هناك انخفاضًا شديدًا فى الأسعار وصل إلى 30% بسبب حالة الركود الشديدة التى ضربت أسواق الخضار منذ بداية الأسبوع حتى الآن حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 75 قرش بينما تتراوح أسعار البطاطس من 2 جنيه إلى 2.50 جنيه والبصل القديم وصل إلى 2.50 جنيه، بينما يباع القديم 1.50 جنيه ويتراوح سعر خيار الصوب من 1.80 قرش إلى 2 جنيه بينما يتراوح سعر الخيار البلدى من 1.25 إلى 1.50 جنيه والفاصوليا الخضراء 2.50 جنيه ويتراوح سعر كيلو البسلة من 3 إلى 3.50 جنيه والجزر 1.25 والملوخية صوب 4 جنيهات للكيلو والسبانخ 1.50 جنيه.

وقال حداد إن الخضراوات بسوق العبور بها وفرة كبيرة مع تواجد جميع أنواع الخضراوات ولكن دون طلب حقيقى على البيع من قبل المستهلكين لافتًا إلى أن سعر الباذنجان الرومى وصل إلى 1.50 والأبيض 2.75 وبذنجان التخليل يباع 2.50 والفلفل الرومى 3 جنيهات للكيلو حسب أسعار سوق العبور والفلفل الحامى 2.50 جنيه والقرنبيط 2.50 جنيه للواحدة والكرنب 3 جنيهات ووصل الليمون إلى 7 جنيهات للكيلو بينما يباع الليمون الإيطالى 1.50 للكيلو.

وقال حداد إن هناك تراجعًا فى الطلب على الفاكهة بالرغم من ثبات أسعارها حيث يباع البرتقال بسرة فرز تصدير بـجنيه للكيلو بينما يباع البرتقال بسرة الممتاز 1.50 للكيلو والبرتقال البلدى 1.50 ويتراوح سعر كيلو التفاح بين 7 إلى 9 جنيهات والموز البلدى يبدأ من 2.50 ويصل إلى 3 جنيهات للكيلو والجوافة 1.50 جنيه للكيلو.

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