تعرفوا على أصدقاء المشاهير من الحيوانات

يسعى مشاهير العالم على الدوام إلى ابتكار أمور تزيد من شهرتهم، مهما كانت درجة جنونها، مثلما يفعلون حين يقومون بتربية الحيوانات. لكنّ بعض الناس لا يرون في تلك العادة أيّ جنون، برغم تساؤل الكثيرين بشأنها. فهل تربية النجوم للحيوانات الغريبة هدفها لفت النظر والحفاظ على وهج الشهرة؟! ثمّ من هم أبرز النجوم الذين يربّون الحيوانات وأغربها؟!

Oprah Winfrey من أهم النجوم الذين يحتضنون كلاباً في أكناف بيوتهم، فهي تحيا مع 5 كلاب في رحاب شقتها الفخمة المعروضة للبيع بـ7.75 مليون دولار أمريكي في شيكاغو؛ فمحبة Winfrey لتربية الكلاب قوية وواضحة، وعبّرت عنها كثيراً في برنامجها الشهير The Oprah Winfrey Show، حيث كانت تدافع عن حقوق الحيوانات، واستقبلت في إحدى حلقاته مدرّب الكلاب العالمي Cesar Millan.

كذلك للكلاب حصة من محبّة البيت الأبيض، إذ شهد عهد الرئيس Bill Clinton دخول الكلب Buddy إلى كنفه؛ وهو الذي أصبح مشهوراً جداً، والذي غادر البيت الأبيض بصحبة راعيه، ثمّ ما لبث أن فارق الحياة بعد أن صدمته سيارة.

أما Sunny فهو الكلب الذي يعيش حالياً في البيت الأبيض مع عائلة Obama، بعد أن أعلنت السيدة الأولى Michelle Obama على موقع إنستغرام في آب 2013 أن Sunny أصبح فرداً من عائلة Obama.

وبالنسبة إلى المغنين، فكثيراً ما تكون الكلاب مصدر وحي لهم، مثلما حدث مع Rihanna التي استوحت أغنيتها Unapologetic من كلبها Oliver، وتشعر على الدوام بأنها تحبّ أن تغمره.

ولا يشذّ عن هذه القاعدة كثيرون من أمثال: Britney Spears وParis Hilton وغيرهما.

أما القطط فلها حصة كبيرة من قلوب المشاهير، ومنهم Taylor Swift حيث إن قطّتها Meredith رافقتها طوال فترة تصوير الفيديو الكليب الخاص بأغنيتها Red، وكان مواؤها طوال الوقت يشير إلى أنها مطمئنة.

لكن بعضاً من المشاهير قرر الخروج عن المألوف في اختياره للحيوانات، مثل Michael Jackson الذي كانت حياته مليئة بالغموص والمغامرات، وكان يقتني قرد شامبانزي دعاه Bubbles، عاش معه فترة طويلة، ورافقه في رحلته السياحية إلى اليابان، حيث احتسيا الشاي معاً. وقد كان لـ Bubbles المدلل سرير خاصّ، وكان يستعمل مرحاض مغني البوب Jackson نفسه، برغم وساوس المغني الصحية.

أما الفنان المميّز Leonardo DiCaprio فقد لجأ إلى تربية حيوان أكثر لطافةً، وهو السلحفاة، وهي من النوع الذي يعيش حوالى 70 عاماً، إلى جانب كونه مهووساً بالحيوانات الزاحفة كالسحليات.

ويبدو أن الثروة التي يتمتّع بها Nicolas Cage قد سمحت له بصرف مبلغ $276,000 مقابل شراء أخطبوط وزوج من أفاعي الكوبرا، وقد عاش بصحبة الأخطبوط فترة طويلة من الزمن.

والأغرب في عالم الفن وتربية الحيوانات الأليفة كانت هواية الممثلة الأمريكية Reese Witherspoon التي تربّي حمارين، يُدعيان Honky and Tonky، برغم انزعاج جيران Witherspoon من النهيق الذي يصدره الحماران. والمفاجأة أن Reese لا تعشق الحمار فقط، بل لديها مجموعة من الحيوانات:كالماعز، و20 دجاجة، وحصان صغير.

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