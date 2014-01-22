Wolf of Wall Street في صالات السينما في دبي

يزور Jorda Belfort كاتب الفيلم الأمريكي Wolf of Wall Street دبي في 19 أيار، لإلقاء خطاب حول قضايا تخصّ التجارة والأعمال.

Belfort الذي يملك إحدى أهمّ شركات السمسرة في " Wall Street" منذ التسعينات كتب نصّ فيلم "Wolf of Wall Street" من وحي حياته الشخصيّة، حيث تناول فيه قصة شخص يتّصف بالاحتيال، ويملك شركة للسمسرة في "Wall Steet"، لكنه بالرغم من ذلك يتصرّف بلامبالاة تجاه كلّ ما يحدث حوله من هبوط وارتفاع سريع في الأسواق المالية.

الفيلم من بطولة الممثل Leonardo DiCaprio، ويتضمّن الكثير من الكلمات البذيئة والمشاهد الإباحيّة، وسيعرض في صالات الإمارات العربية، بعد أن تمّ اقتطاع 45 دقيقة من مدته الأساسيّة البالغة 180 دقيقة؛ الأمر الذي أثار غضب الجمهور الإماراتي.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي