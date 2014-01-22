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Gravity و 12 Years A Slave أفضل فيلمين لعام 2013

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Gravity و 12 Years A Slave أفضل فيلمين لعام 2013 Gravity و 12 Years A Slave أفضل فيلمين لعام 2013

أعلن عن الفائزين بجوائز الـ Producers Guild of America التي تمنحها نقابة المنتجين في الولايات المتحدة الأميركية والتي تعطي فكرة عن هوية الفيلم الذي يمكن أن يفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم. ولكن هذا العام سجّلت مفاجأة لم تحصل سابقاً في تاريخ هذه الجوائز التي تقدّم منذ 25 عاماً، وهي فوز فيلمي Gravity و 12 Years A Slave بالتساوي بجائزة أفضل فيلم وبهذا إنخلطت الأوراق من جديد ولم يعد بمقدار أحد أن يجزم من سيفوز بجائزة الأوسكار. كما فاز فيلم Frozen بجائزة أفضل فيلم كرتوني و Behind the Candelabra بجائزة أفضل فيلم تلفزيوني و Modern Family بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي و Breaking Bad بجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني درامي و We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks بجائزة أفضل فيلم وثائقي. يذكر أن فيلم Gravity هو من إنتاج المخرج Alfonson Cuaron و David Heyman وفيلم 12 Years A Slave هو من إنتاج المخرج Steve McQueen والممثل Brad Pitt و Dede Gardner و Jeremy Kleiner و Anthony Katagas.

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