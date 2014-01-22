حصريّاً: "سيدتي نت" تكشف بديلة زوجة العكيد "أبو شهاب"

كشفت الفنّانة السّورية الشّابة خلود عيسى أنّها ستحلّ كبديلة للفنّانة جومانا مراد في دور "شريفة" زوجة العكيد "أبو شهاب" في الجزئين السادس والسّابع من "باب الحارة".

وقالت الفنّانة الشّابّة عيسى في تصريحات حصرّية لـ "سيدتي نت"، "ستعيش "شريفة" في بيت والدها "أبو حاتم"، وستهتم بالأجزاء الجديدة بتعليم أطفال ونساء الحارة الكتابة والقراءة، وتكون شخصيّة إيجابية ومحبوبة من الجميع رغم حزنها على فراق "أبو شهاب" الذي لن يظهر أبداً في الأجزاء الجديدة لاسيّما أنّه قُتل على يد "أبو دراع" في حارة أبو النار في الجزء الثّالث.

وكان "العكيد أبو شهاب" قد رفض المشاركة في "باب الحارة"، إذ كانت آخر مشاركة له في "باب الحارة" في الجزء الثالث منه، معتبراً أن استمرار العمل في أجزاء أخرى سيكون بالتأكيد لأسباب تجارية، لينشب بعد ذلك خلاف بينه وبين مخرج العمل بسّام الملا، تلتها حرب تصريحات بين الطرفين.

وعن تخوّفها من المقارنة بينها وبين جومانا مراد تقول النّجمة الشّابة "أنا أحبّ جومانا كممثّلة كثيراً وهي فنّانة مهمّة ولها أعمالها واسمها الكبير في الوسط الفنّي، ولكن لن أقلّد جومانا في أدائها لدور "شريفة" وسأمثّل الدور كما أشعر، وأتمنّى أن ينال أدائي إعجاب الجمهور.

واعتبرت عيسى أنّ مشاركتها في "باب الحارة" فرصة مهمّة جدّاً لها، سيّما أن المسلسل مهم جداً ومُتابع جماهيريّاً في كافّة أنحاء الوطن العربي والمُغتَرب، والجزأين السادس والسّابع عن نص مشترك لسليمان عبد العزيز وعثمان جحا، فيما يتولّى إخراجه في دمشق عزّام فوق العادة.

وعلى صعيد آخر، أنهت عيسى مؤخّراً تصوير مشاهدها في المسلسل السّوري "خان الدّراويش"، وهو عمل بيئة شاميّة، وقالت إنّها "تجسّد فيه دور فتاة فقيرة يزوّجها أهلها بسرعة لكي يتخلّصوا من مصروفها، ولكنّها تُظلم مع زوجها وخاصّة أنّه يكون بخيل جداً".

يُشار إلى أنّ الفنّانة الشّابة خلود عيسى شارت خلال مسيرتها الفنّيّة التّي بدأت منذ سنوات قليلة بالعديد من المسلسلات ومن بينها "شيفون" للمخرج نجدت أنزور، "أيام الدّراسة" إخراج إياد نحّاس، "ظلّ الحكايا" إخراج رشاد كوكش، "زنود السّت" للمخرج تامر إسحاق، "كريزي" للمخرج مصطفى البرقاوي، كذلك شاركت في المسلسل العراقي "أيوب"، وعلى صعيد السّينما كان لها مشاركة في الفيلم السّوري "صديقي الأخير" للمخرج جود سعيد.