توفي الفنان الكوميدي فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد معاناة مع الفشل الكلوي، فضلاً عن إصابته بجلطة في المخ.
ورغم أن نجيب بقي في المستشفى مدّة طويلة، إلا أن أحداً من الوسط الفني لم يزره إلا مؤخراً، وتحديداً قبل وفاته بشهر تقريباً حيث زاره الفنان فاروق الرشيدي ونهال عنبر ونقلوا عنه وقتها إلى نقيب الممثلين أشرف عبد الغفور، حزنه لتجاهله وهو ما دفع النقيب للاهتمام به وزيارته.
رحيل فاروق نجيب بعد صراع مع المرض
توفي الفنان الكوميدي فاروق نجيب عن عمر يناهز 73 عاماً، بعد معاناة مع الفشل الكلوي، فضلاً عن إصابته بجلطة في المخ.
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