هذا ما دار بين أحلام وأصالة في "صولا"

صوّرت الفنّانة أصالة أمس حلقة جديدة من برنامجها التلفزيوني "صولا" بموسمه الثالث، وحلّت النجمة الإماراتية أحلام ضيفة مميزة عليه.

التصوير بدأ في ستديو "أبو ظبي أرت" في جزيرة منارة السعديات في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، واستمرّ لغاية الساعة الثالثة فجراً.

تألقت الفنانة أحلام حضوراً وغنائاً حيث إرتدت سترة براقة من البيات البرونزي والفضي من تصميم توم فورد وبنطلون جينز من كفالي وحذاء من لوبوتان. أما النجمة أصالة فقد تألقت بأوفرول أسود من المخمل من تصميم نيكولا جبران.

أجواء الحلقة كانت فنية بامتياز حيث تشاركت أصالة وأحلام بتقديم أجمل الأغاني الخليجية، إلى جانب أغنياتهما الخاصة، كما رددتا معاً أغاني وردة وأغنية للنجم عمرو دياب.

وكانت طلبت أحلام من أحدى معجبيها السعوديين الذي يملك محل للشوكولا والحلويات في السعودية أن يهتم بكل الضيافة خلال التصوير. الموسيقار هاني فرحات حلّ ضيفاً على الحلقة أيضاً، وقد أحيطت الحلقة بالسرية، ومنع التصوير منعاً لتسريب أي معلومة تساهم في حرق الحلقة التي ستكون ختامية.

يبقى أن نذكر أنّ أصالة تصوّر اليوم أخر حلقة من هذا الموسم، وسيكون ضيوف الحلقة الفنانان مايا دياب وفايز السعيد.

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