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البابا للرئيس: إقرار الدستور بداية لطريق صحيح يقود مصر للرخاء والازدهار

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البابا للرئيس: إقرار الدستور بداية لطريق صحيح يقود مصر للرخاء والازدهار البابا للرئيس: إقرار الدستور بداية لطريق صحيح يقود مصر للرخاء والازدهار

قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي ، بأن قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، هنأ خلال لقائه اليوم بالرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ، بإقرار الدستور الجديد ، مؤكداً أنه بداية لطريق صحيح سيقود إلى الرخاء والازدهار، وتعزيز قيمة الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد من مسلمين وأقباط ، كما تم استعراض عدد من شواغل الكنيسة ارتباطاً بالشأن القبطي.

وأضاف بدوي أن البابا عبر – خلال اللقاء – عن امتنانه وأقباط مصر للزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس إلى مقر الكنيسة لتقديم التهنئة لأقباط مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، معتبرا إياها بأنها تؤسس لمرحلة جديدة بين الدولة والكنيسة ، كما أعرب البابا تواضروس الثاني عن صادق امتنانه لسابق اطمئنان الرئيس على الحالة الصحية لوالدة قداسته ، واصفا ذلك باللفتة الإنسانية الراقية من الرئيس.

وذكر المتحدث الرسمي أن قداسة البابا تواضروس الثاني كان على رأس وفد ضم : الأنبا رافائيل الأسقف العام وسكرتير المجمع المقدس ، والأنبا موسى أسقف الشباب ، والأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة في لجنة الخمسين ، والأنبا يوأنس الأسقف العام ، والمستشار منصف نجيب عضو المجلس الملي ، والدكتورة سوزي ناشد عضو مجلس الشورى السابق.

 

أ ش أ

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