أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

اطلاق مبادرة لمساعدة 5000 مريض سكر

Google+ Print
اطلاق مبادرة لمساعدة 5000 مريض سكر اطلاق مبادرة لمساعدة 5000 مريض سكر

كتب : نورهان السبحي منذ 20 دقيقة

من أجل رفع الوعى العام و الحد قدر الامكان من مضاعفات مرض السكرى ، قرر المنتدى العربي للسكر بالتعاون مع الجمعية المصرية للشبكية إطلاق حملة وبرنامج المنتدى العربي لتوعية ودعم مرضى السكرى ، هذا بالاشتراك مع الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي ، ويدو محور الحملة للحد من مضاعفات مرض السكر التي تصيب العين.

وسيتم الاعلان عن الحملة من خلال مؤتمر صحفى سيعقد غدا ، وسيلقى المؤتمر الضوء على عدد من المبادرات المخطط إطلاقها لمساعدة 5000 مريض للسيطرة على المرض ويهدف المؤتمر الى تجنب مضاعفات المرض الأكثر انتشاراً وفي مقدمتها الأمراض التي تصيب العين.

و سيشمل المتحدثون فى المؤتمر ، د. عباس عرابي، أستاذ الغدد، جامعة الزقازيق ، و د. على عبد الرحيم، أستاذ الغدد، جامعة الإسكندرية ، و د. إيمان رشدي، أستاذة الغدد، جامعة القاهرة ، د. هاني حمزة، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة القاهرة، واستشاري أمراض الشبكية والسكرتير العام للجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رامي رضوان : السيسي في هذه الزيارة لن يتحدث فقط باسم مصر ولكن سيتحدث باسم الدول العربية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن

تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن