اطلاق مبادرة لمساعدة 5000 مريض سكر

كتب : نورهان السبحي منذ 20 دقيقة

من أجل رفع الوعى العام و الحد قدر الامكان من مضاعفات مرض السكرى ، قرر المنتدى العربي للسكر بالتعاون مع الجمعية المصرية للشبكية إطلاق حملة وبرنامج المنتدى العربي لتوعية ودعم مرضى السكرى ، هذا بالاشتراك مع الجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي ، ويدو محور الحملة للحد من مضاعفات مرض السكر التي تصيب العين.

وسيتم الاعلان عن الحملة من خلال مؤتمر صحفى سيعقد غدا ، وسيلقى المؤتمر الضوء على عدد من المبادرات المخطط إطلاقها لمساعدة 5000 مريض للسيطرة على المرض ويهدف المؤتمر الى تجنب مضاعفات المرض الأكثر انتشاراً وفي مقدمتها الأمراض التي تصيب العين.

و سيشمل المتحدثون فى المؤتمر ، د. عباس عرابي، أستاذ الغدد، جامعة الزقازيق ، و د. على عبد الرحيم، أستاذ الغدد، جامعة الإسكندرية ، و د. إيمان رشدي، أستاذة الغدد، جامعة القاهرة ، د. هاني حمزة، أستاذ طب وجراحة العيون، جامعة القاهرة، واستشاري أمراض الشبكية والسكرتير العام للجمعية المصرية للشبكية والجسم الزجاجي.