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دراسة: فيتامين "د" يحد من تطور التصلب العصبي المتناثر

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دراسة: فيتامين "د" يحد من تطور التصلب العصبي المتناثر دراسة: فيتامين "د" يحد من تطور التصلب العصبي المتناثر

كتب : نورهان السبحي منذ 8 دقائق

أثبتت نتائج دراسة حديثة، أن تناول فيتايمن "د" يقلل من تطور مرض التصلب العصبي المتناثر "MS"، كما أنه يقلل من أضرار نشاط المخ.

ووجد الباحثون، أن هؤلاء الذين يتناولون مستويات منخفضة جدًا من فيتامين "د" كانوا أكثر عرضه للإصابة بأضرار في الدماغ عن هؤلاء الذين يتناولوا جرعة كبيرة من فيتامين "د".

وقال الباحثون، إن دمج نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسات سابقة، تؤكد أن نقص فيتامين "د" يعد من عوامل الخطورة للإصابة بالتصلب العصبي المتناثر، ويثبت ضرورة تناول كمية متوازنة من تناول فيتامين "د" خلال برنامج العلاج للتصلب العصبي المتناثر.

وذكر الخبراء، أنه بالرغم من نتائج هذه الدراسة المبشرة إلا أنه لم يثبت حتى الآن تأثير فيتامين "د" في الحد أو التقليل من أعراض التصلب العصبي المتناثر.

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