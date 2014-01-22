عاجل| سيدة عجوز لوزير التموين: "الأسعار غالية ومش عارفين نعيش".. وأبوشادي يقبل رأسها

الوزير يقرر نقل مديري "تموين" العاشر وإدارة مدينة نصر لإهمالهم

كتب : وائل سعد منذ 4 دقائق

اشتكت إحدى السيدات التي يتجاوز عمرها 70 عامًا، للدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جولته في سوق الناصرية بمنطقة عابدين، قائلة "الأسعار غالية قوي ومش عارفين نعيش"، حيث أكدت للوزير أن أسعار الخضراوات والفاكهة مرتفعة في الوقت الذي تتقاضى فيه معاش ضمان بقيمة 215 جنيهًا شهريًا.

فيما قبّل الوزير رأس السيدة، مؤكدًا أن الحكومة قامت بزيادة المعاش بنسبة 50% اعتبارًا من الشهر الجاري.

كما التقى أبوشادي بالعديد من المواطنين واستمع إلى شكاوهم، وقال أحد المواطنين: "البقاليين مش بيصرفوا لنا السلع التموينية كاملة ويقولوا ناقص الشهر ده"، وقال آخر "العيش ما يتاكلش يا بيه"، وتأكد الوزير من جدية الشكاوى وقرر نقل مدير إدارة مدينة نصر ومدير تموين الحي العاشر لتقصيرهما في أداء عملهما، كما حرر محضرين لمدير مجمع استهلاكي وأحد العاملين البائعين وأيضًا قرر إنشاء منفذ شركة المصريين لبيع الخبز والخضر والفاكهة بسوق الحي العاشر.

وأعلن وزير التموين أنه يتم حاليًا تحديد قيمة الدعم المقدم للفرد على البطاقات التموينية، وذلك من خلال وزارة المالية وسيتراوح ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للفرد، مشيرًا إلى أنه من المقرر تطبيق التبادل السلعي للبطاقات التموينية خلال شهر فبراير المقبل بمحافظة الإسماعيلية من خلال 42 سوبر ماركت كتجربة أولى وسيتم تقييم التجربة لتعميمها على مستوى الجمهورية.

وقال لبيب، خلال افتتاحه أحد منافذ شركة المصريين لبيع الخضراوات والفاكهة بجانب الخبز بمدينة نصر، إن مشروع التبادل السلعي يتضمن قيام المواطن بصرف بما قيمة الدعم المخصص له على البطاقة التموينية سلع غذائية من خلال أكثر من 500 سوبر ماركت وهايبر على مستوى الجمهورية الذين سيتعاقدون مع وزارة التموين، مؤكدًا أن هذا النظام اختياري شهري.

وأضاف أبوشادي أن مشروع بيع الخضر والفاكهة في منافذ شركة المصريين لبيع الخبز هو أحد أدوات الوزارة لمحاربة الغلاء وجشع التجار والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه سيتم بيع الخضراوات والفاكهة بدءًا من اليوم في 40 منفذًا وجارٍ حاليًا تجهيز باقي المنافذ والبالغ عددها 2000 منفذ و300 سيارة متنقلة لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح مابين 15 إلى 20% عن أسعار الأسواق وسيتم خلال الفترة المقبلة توسيع بعض المنافذ لبيع اللحوم والدواجن المبردة والمجمدة بجانب الخضروات والفاكهة والبقوليات والخبز.

كما قام الوزير بافتتاح المنفذ الثاني بجانب جامع النور بمنطقة مدينة نصر والثالث خلف المخبز الألماني والتي تم طرح جميع أصناف الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة في تلك المنافذ.

وأكد أبوشادي أنه تم الاتفاق مع المحافظين على فتح عدد كبير من المنافذ في المحافظات، وقامت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الاستثمار بطرح خضراوات وفاكهة وبقوليات ولحوم بتخفيضات كبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أنه يأتي ذلك بالإضافة إلى التخفيضات الشهرية التي تقوم بها وزارة التموين خلال العشرة أيام الأواخر من كل شهر بطرح كل السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1250 فرعًا ومنافذ الاتحاد التعاوني البالغ عددها 3600 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات كبيرة في الأسعار، كما تشارك بعض سلاسل السوبر ماركت الكبيرة في هذه التخفيضات وذلك بهدف حماية محدودي الدخل من ارتفاع الأسعار.