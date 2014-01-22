بلاغ بوجود سيارة مفخخة فى ميدان السواقى يثير الذعر بالفيوم

أثار بلاغ بوجود سيارة مفخخة بميدان السواقى بوسط مدينة الفيوم، الرعب بين الأهالى، وانتقل فريق من خبراء المفرقعات لفحص السيارة.

كان اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا يفيد العثور على سيارة أمام كافيتريا المدينة بميدان السواقى، أبلغ عنها الأهالى بعد اشتباههم فى احتوائها على قنابل أو مفرقعات، على الفور انتقلت قوة من خبراء المفرقعات وجار فحص السيارة.

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