محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة شهادة التعليم الأساسى

قام اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، باعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (العام)– نصف العام، للعام الدراسى 2013/ 2014.

وأوضح الدكتور محسن زمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن نسبة النجاح هذا العام قد زادت بالمقارنة بالعام الماضى "2012/2013 (69.3% ) - 2013/2014 (72.7)" وتفوق نسبة النجاح بين البنات عنها بين البنين، وحصلت كل من إدارة وسط التعليمية وإدارة الجمرك على أعلى نسب النجاح.

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