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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة شهادة التعليم الأساسى

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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة شهادة التعليم الأساسى محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة شهادة التعليم الأساسى

قام اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، اليوم، الأربعاء، باعتماد نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (العام)– نصف العام، للعام الدراسى 2013/ 2014.

وأوضح الدكتور محسن زمارة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن نسبة النجاح هذا العام قد زادت بالمقارنة بالعام الماضى "2012/2013 (69.3% ) - 2013/2014 (72.7)" وتفوق نسبة النجاح بين البنات عنها بين البنين، وحصلت كل من إدارة وسط التعليمية وإدارة الجمرك على أعلى نسب النجاح.

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