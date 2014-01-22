أبو هشيمة وساويرس وآل السويدى وأحمد هيكل فى مقدمة الحضور لمؤتمر صندوق دعم مصر

ينشر "اليوم السابع"، قائمة الشخصيات المشاركة فى مؤتمر إعلان صندوق دعم مصر، برئاسة فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور هانى سرى الدين، واللواء محمد أمين نصر، والمهندس نجيب ساويرس، والمهندس محمد الأمين، والشيخ على جمعة، والدكتورة نادية مكرم عبيد، وخيرى رمضان، والدكتورة فايزة أبو النجا، واللواء خالد أنيس، وشريف أبو النجا، وخالد عزازى، وأيمن جميل.

كما يشارك فى المؤتمر عدد كبير من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور هانى محمود وزير الدولة للتنمية المحلية، والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعاطف حلمى وزير الاتصالات، إلى جانب وزراء الكهرباء والطاقة، والتضامن الاجتماعى، والصحة والسكان، والتربية والتعليم، والأوقاف، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والسياحة، والإعلام، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى مرافقى السادة الوزراء، رئيس هيئة البريد، ووكيل أول وزارة الاتصالات، ونائب رئيس هيئة البريد، والمهندس محمد السيد، ومحافظى القاهرة وقنا وسوهاج وأسيوط.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر الدكتور مجدى يعقوب، والدكتور محمد غنيم، والدكتور مصطفى السيد، والدكتور أحمد العزبى، والدكتور عمرو موسى، وعمرو الشوبكى، وعواطف سراج الدين، والدكتور مصطفى الفقى، واللواء أحمد ضيف، وخليل شعث، واللواء أحمد نبيل حليم، واللواء أحمد عبد الله واللواء هانى شنن، كما يشارك عددا من كبار رجال الأعمال وعلى رأسهم أحمد أبو هشيمة، وأحمد السويدى، وصادق السويدى، ومحمد زكى السويدى، وهشام السويدى، ومنصور عامر، ومحمد فريد خميس، والمهندس أنسى ساويرس، وأحمد هيكل.

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