الكورة مش مع عفيفي - ميدو.. الفارس المجنون

هي حلقة قديمة.. لكن وقتها قد حان، عن الفارس المجنون الذي سيبدأ رحلة جديدة مع فرسان القلعة البيضاء.

"فيديو بلوج زملكاوي".. هنا الكرة مش مع عفيفي، البرنامج الساخر الذي يكتبه ويقرأه بصوته أحمد عفيفي.

يقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك، وباسلوب ساخر يعد أحد الألوان المميزة لهذا البرنامج والذي يخرجه محمد مجدي.

هذا البرنامج زملكاوي بحت.. اشتهر بذالك مع رأي كاتبه أحمد عفيفي.. يقدمه الموقع كأحد خدمات الفيديو الناجحة المميزة، والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

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