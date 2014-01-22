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حازم إمام: ميدو سيجعلني أفضل لاعب في مصر

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حازم إمام: ميدو سيجعلني أفضل لاعب في مصر حازم إمام: ميدو سيجعلني أفضل لاعب في مصر

يؤمن حازم إمام ظهير أيمن الزمالك بأنه سيكون أفضل لاعب في تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض.

وقال إمام لـFilGoal.com "ميدو من نفس جيل اللاعبين الشباب في الزمالك، وكنا زملاء في الملعب وهو الأمر الذي سيسهل من التواصل بيني وبينه."

وتابع إمام "أوروبا بدأت في الاعتماد على المدربين الشباب، فعلى سبيل المثال ميلان قام منذ أيام بتعيين كلارينس سيدورف."

ويبلغ سيدورف من العمر 37، بينما لم يتجاوز ميدو الـ31 عاما.

وأضاف إمام "ميدو أكد لي إنني امتلك من القدرات ما يؤهلني لأن أكون أفضل لاعب في مصر تحت قيادته، وهو ما أؤمن بقدرتي على تحقيقه معه."

يُذكر أن مجلس إدارة الزمالك أعلن مساء الثلاثاء تعيين ميدو كمدير فني للفريق، خلفا لحلمي طولان الذي رحل عن البيت الأبيض بالتراضي.

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