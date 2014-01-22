شيخ الأزهر يشهد غدا احتفال الشرطة بعيدها بحضور الرئيس

علم "اليوم السابع" أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، سيشهد غدا الاحتفال الرسمى بعيد الشرطة، والذى سيقام داخل قاعة أكاديمية الشرطة غدا، ومن المقرر أن يوجه الرئيس عدلى منصور خلاله كلمة احتفالا بهذه المناسبة تتضمن الإشادة بدور رجال الشرطة خلال المرحلة الانتقالية.

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