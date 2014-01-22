مصدر قضائى: إدارة التشريع تعدِّل بعض القوانين بعد إقرار الدستور

قال مصدر قضائى، إن إدارة التشريع بوزارة العدل تقوم حاليا ببعض التعديلات فى القوانين المتعلقة بنصوص الدستور الجديد، وذلك بعد إعلان نتائج الاستفتاء.

ووصف المصدر لـ"اليوم السابع" الدستور الجديد بأنه يعتبر المظلة لكل مشاريع القوانين التى يتم إعدادها، مؤكدا أن قانون الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية يجرى تعديلهما، ليكونا متطابقين مع أحكام ونصوص الدستور الجديد، لافتا إلى أنه جار إعداد دراسة على مواد الدستور منذ إقراره.

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