الخارجية: قرار أمريكا بعدم دعوتها لحضور قمة أمريكية أفريقية خاطئ

تعليقاً على التصريح المنسوب للمتحدث باسم البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة ستدعو قادة 47 دولة أفريقية إلى قمة أمريكية- أفريقية بالعاصمة واشنطن يومى 5 و6 أغسطس 2014، لتناول موضوعات التجارة والاستثمار والأمن فى أفريقيا، وتجاهل توجيه الدعوة للرئيس عدلى منصور، أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى، عن استغراب مصر الشديد من مضمون التصريح، الذى يشير إلى أن مصر لن توجه لها الدعوة للحضور.

وقال عبد العاطى، إن هذه القمة لا تُعقد فى إطار الاتحاد الأفريقى، وإنما هى قمة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، وسبق لمصر أن شاركت فى اجتماعات مماثلة فى عواصم غربية أخرى فى الفترة الأخيرة.

ووصف المتحدث هذا القرار الأمريكى بأنه قرار خاطئ وقصير النظر، وذلك على الرغم مما نقله الجانب الأمريكى بإمكانية التراجع عنه مستقبلاً.

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