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"نقابة القطاع الخاص" تشارك فى احتفالات 25 يناير وتطالب بالسيسى رئيسا

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"نقابة القطاع الخاص" تشارك فى احتفالات 25 يناير وتطالب بالسيسى رئيسا "نقابة القطاع الخاص" تشارك فى احتفالات 25 يناير وتطالب بالسيسى رئيسا

أعلن شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين فى القطاع الخاص، مشاركة النقابة فى الاحتفالات بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ومطالبة الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء بالإعلان رسميا عن ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وطالبت النقابة فى بيان لها اليوم الأربعاء، كافة العاملين فى القطاع الخاص والبالغ عددهم 20 مليون عامل فى كافة المحافظات، بالمشاركة فى هذه المناسبة، والتأكيد على وحدة الشعب المصرى واسترداد ثورته فى 30 يونيه الماضى .

ورفضت النقابة دعوات جماعة الاخوان المسلمين بالقيام بأحداث عنف خلال الاحتفال بهذه الذكرى، والتى ثار فيها الشعب على الظلم والاستبداد، واستكمل مسيرته ضد الرئيس السابق محمد مرسى من أجل البحث عن الحرية والكرامة.

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