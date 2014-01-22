ظهور 4 بؤر وبائية لمرض الجلد العقدى والطاعون والحمى القلاعية للماشية

كشف تقرير عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، أن آخر تقرير للموقف الوبائى للحيوانات الحية يوضح ظهور عدد من البؤر المرضية، خلال شهر ديسمبر الماضي، عبارة عن 2 بؤرة مرضية لمرض الجلد العقدى، و2 بؤرة مرضية لمرض طاعون المجترات الصغيرة، و6 بؤر مرضية لمرض الحمى القلاعية، فى عدد من المحافظات.

وأكدت الدكتورة سهير عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى، أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات تتضمن سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض، وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصى فى نطاق البؤرة، وعمل مسح شامل للمناطق المجاورة، وتحصين الحيوانات السليمة، والتنسيق مع السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملة للتوعية والإرشاد، وتم توزيع لقاحات مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع ومرض جدرى الضأن على جميع المحافظات.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى أن حملة التحصين التى تمت خلال شهر ديسمبر أسفرت عن تحصين الأبقار والجاموس والجمال والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية، بإجمالى 522999 حيوانا، وضد مرض حمى الوادى المتصدع بإجمالى 635906 حيوانات، وضد مرض جدرى الأغنام بإجمالى 705601 حيوان، وضد مرض التسمم الدموى بإجمالى 43772 حيوانا، وضد مرض طاعون المجترات الصغيرة بإجمالى 12123 حيوانا، وجارى استكمال أعمال التحصين باللقاحات السيادية فى جميع المحافظات.

وأكدت رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائى أنه من منطلق حرص الهيئة على النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وتنميتها عن طريق مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية التى تعد إحدى المسئوليات السيادية للهيئة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، فإن الهيئة ممثلة بالإدارة المركزية للطب الوقائى تقوم بتنفيذ برنامج تحصين للماشية ضد الأمراض الوبائية بجميع المحافظات.

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