محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة 92.2%

اعتمد الدكتور جلال مصطفى السعيد، محافظ القاهرة، نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة، بنسبة نجاح تصل إلى 92.2% بفارق 1.1 عن نتيجة العام الماضى التى بلغت 91.1%، وجاءت إدارة عابدين التعليمية، بالمركز الأول بنسبة 98.8%، والمركز الثانى إدارة وسط القاهرة بنسبة 98.6%، فيما جاءت بالمركز الثالث إدارة البساتين ودار السلام بنسبة 98.1%.

وأكد الدكتور محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة العام الحالى، هى نتيجة للجهد المكثف الذى بذله جميع العاملين بالمديرية والقائمين على أعمال الامتحانات باللجان، وينتظر سلامة انتهاء الشهادة الإعدادية، أملا أن لا تقل نسبتها عن العام الماضى.

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