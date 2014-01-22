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"تعليم الشرقية": ضبط ولى أمر حاول الاعتداء على رئيس لجنة لتغشيش نجله

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"تعليم الشرقية": ضبط ولى أمر حاول الاعتداء على رئيس لجنة لتغشيش نجله "تعليم الشرقية": ضبط ولى أمر حاول الاعتداء على رئيس لجنة لتغشيش نجله

قال سامى عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ، إنه شارك اليوم بنفسه فى الإشراف على عملية فتح المظاريف ومتابعة أعمال لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة لجنة قرية عمريط مركز أبوحماد، لافتا إلى أن الشرطة كثفت تواجدها أمام اللجنة، كما ألقى القبض على ولى الأمر الذى اتهم بمحاولة الاعتداء على رئيس اللجنة لتغشيش نجله بالأمس.

كانت لجنة قرية عمريط بالأمس اقتحمها مجموعة من أولياء الأمور لتغشيش أبنائهم، وتصدى لهم رئيس اللجنة، وقامت الشرطة بالقبض على أحدهم.

وفى السياق ذاته، أكدت غرفة عمليات الشهادة الإعدادية أنها لم تتلق أى شكاوى حول امتحانات اليوم، حيث أدى الطلاب امتحان مادتى الهندسة والدراسات الاجتماعية.

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