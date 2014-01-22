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تدشين مشروع لتشغيل الفتيات فى الطود جنوب الأقصر يستهدف 5880 سيدة

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تدشين مشروع لتشغيل الفتيات فى الطود جنوب الأقصر يستهدف 5880 سيدة تدشين مشروع لتشغيل الفتيات فى الطود جنوب الأقصر يستهدف 5880 سيدة

زار وفد من البنك الدولى، مدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، لتدشين مشروع تشغيل الفتيات فى مبادرات العناية بصحة الأم والطفل بالمحافظة، الذى تنفذه جمعية أبوبكر لتنمية المجتمع بالطود، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ضمن فعاليات البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، والممول من البنك الدولى بمبلغ مليون جنيه مصرى.

وقال إبراهيم أحمد حامد، رئيس مجلس إدارة جمعية أبوبكر لتنمية المجتمع، إن المشروع يستهدف 5880 سيدة، ممن هن فى سن الإنجاب من سن 15 إلى 49 سنة فى مختلف قرى ونجوع مدينة الطود.

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