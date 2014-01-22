دعوات للطلاب بالتظاهر غداً داخل جامعة الإسكندرية للإفراج عن زملائهم

دعا عدد من الطلاب المستقلين بجامعة الإسكندرية، غداً الخميس، داخل المجمع النظرى بمنطقة الشاطبى، تحت شعار "يسقط كل من خان عسكر – فلول – إخوان".

ومن المقرر أن تخرج المسيرة ظهر غد الخميس، لتجوب ساحات المجمع النظرى، للمطالبة بعودة زملائهم المقبوض عليهم.

فيما أصدوا بياناً يتضمن "أننا لنا الفخر بمشاركتنا يوم 30 يونيو تحت مسمى يسقط كل من خان عسكر – فلول – إخوان، فى الوقت الذى كان البعض يهتف للداخلية وتأييد الحكم العسكرى".

كما دعا عدد من طلاب جامعة الإسكندرية المستقلين إلى النزول والمشاركة يوم 25 يناير المقبل، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم، وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير التى قامت من أجلها "عيش – حرية – عدالة اجتماعية".

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