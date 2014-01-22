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محامى عصام سلطان: إخلاء سبيل موكلى بهذه القضية نهائى

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محامى عصام سلطان: إخلاء سبيل موكلى بهذه القضية نهائى محامى عصام سلطان: إخلاء سبيل موكلى بهذه القضية نهائى

أكد أحمد أبو العلا ماضى، محامى النائب السابق عصام سلطان، المحبوس بسجن طرة على ذمة قضايا تحريض على العنف، أن القرار الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة، والقاضى بإخلاء سبيل سلطان، نهائى ولا يجوز الطعن عليه.

وأضاف "ماضى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن محكمة الجنح قررت فى وقت سابق إخلاء سبيل سلطان، إلا أن النيابة تقدمت باستئناف على القرار، وتم قبوله وإلغاء إخلاء السبيل, واليوم تم إصدار قرار آخر من محكمة الجنايات بإخلاء سبيل سلطان من اتهامه بتعذيب المواطنين بميدان رابعة العدوية.

وأشار "ماضى" إلى أن موكله لن يخرج من محبسه، لأن لديه قضايا أخرى سوف يتم البدء فى تنفيذ قرار حبسه على ذمة تلك القضايا بعد إخلاء سبيله على ذمة قضية التعذيب.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، قد قررت إخلاء سبيل عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته، فى قضية اتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين برابعة العدوية.

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