وزير التموين يقبّل رأس سيدة عجوز تشتكى من ارتفاع الأسعار

اشتكت إحدى السيدات التى يتجاوز عمرها 70 عاما، للدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال جولته فى سوق الناصرية بمنطقة عابدين، قائلة " الأسعار غالية قوى ومش عارفين نعيش"، حيث أكدت للوزير أن أسعار الخضروات والفاكهة مرتفعة فى الوقت الذى تتقاضى فيه معاش ضمان بقيمة 215 جينها شهريا.

فيما قام الوزير بتقبيل رأس السيدة، مؤكدا أن الحكومة قامت بزيادة المعاش بنسبة 50% اعتبارا من الشهر الجارى، وأنه سيتم التوسع فى إنشاء منافذ لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة، حرصًا على المواطنين، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية لالتزام التجار بالأسعار الاسترشادية.

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