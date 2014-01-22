الأحد المقبل.. بدء امتحانات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة

أنهى مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح كافة الترتيبات الخاصة بعقد امتحانات للطلاب لدور يناير 2014 والتى تعقد بالقاهرة وفروع مركز التعليم المفتوح بالقاهرة والمحافظات والدول العربية خلال الفترة من يوم 26 يناير إلى 11 فبراير بجميع كليات التعليم المفتوح، وهى: التجارة، والزراعة، والآداب، ودار العلوم، والإعلام، والحقوق، ورياض الأطفال، ويؤدى الامتحانات نحو 80 ألف طالب بالقاهرة والأقاليم.

وتجرى الامتحانات لطلاب القاهرة بقاعات الامتحانات وكلية دار العلوم والتجارة، وتعقد لطلاب الأقاليم فى مقار جامعات الشراكة بالمحافظات، ويؤدى الدارسون فى الدول العربية امتحاناتهم فى نفس الأيام، وتم إعلان الجداول وتوقيتاتها وأماكنها على موقع مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح عبر شبكة الإنترنت.

وأكد الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة توفير عدد مناسب من أفراد الأمن الإدارى لتأمين مقار الامتحانات وتواجد موظفات لمساعدة الطالبات خلال أداء الامتحانات مع توفير الراحة للطلاب فى القاعات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح، إن الامتحانات ستتم على ثلاث فترات لطلاب القاهرة، وتم انتداب أساتذة من كليات الجامعة للإشراف على الامتحانات فى الأقاليم والدول العربية، كما تم اتخاذ إجراءات تأمين الامتحانات سواء بالقاهرة أو الأقاليم.

للمزيد من التقارير المصرية..

لجان الإعدادية بالقاهرة تكتفى برجال الأمن الإدارى وغياب لقوات الأمن

البابا تواضروس يستأنف اليوم العظات بالكاتدرائية عقب توقف أسبوعين

البيئة: تغذية أسماك المزارع بالحيوانات النافقة سبب تلوث بحيرة أدكو

>