Armani ،Chanel،Rolland يفاجئون جمهور الموضة في باريس

مع وصولنا إلى اليوم الثالث من أيام أسبوع الموضة الباريسي، ظهرت العديد من المفاجآت التي نتوق لرؤيتها على منصات العروض العالمية لربيع وصيف2014 ، حيث تتابعت عروض البارحة حاملة معها أجمل التصاميم المبهرة منها ما يلي:

Chanel

أخذنا مصمم الدار Karl Lagerfeld إلى المستقبل بصالة العرض البيضاء الخلابة، وفاجأنا كعادته في العرض الأهم لهذا الموسم، حيث أظهر فساتين السهرات البراقة بتنسيق مختلف مع أحذية الرياضة المريحة، فشاهدنا العارضات يمشين براحة وخفة أكثر من المعتاد، كما ظهرت بعض الإكسسوارات الرياضية مع الفساتين القصيرة في ستايلات عصرية ومريحة.

Armani

كشف المصمم Armani في هذه المجموعة عن عدد من فساتين السهرات الرائعة التي نتوقع أن نشاهدها على السجادة الحمراء لمحافل السينما العالمية، ولكن لم يتوقع أي منّا أن تظهر العارضات بالحجاب، إذ لفّت رؤوسهن بشالات ناعمة مع أقراط متدلية، فكانت إطلالاتهن فريدة ومميزة.

Stéphane Rolland

لفت حضور النجمة Kim Kardashian لعرض المصمم Stéphane Rolland أنظار المصورين والحضور، ولكن ذلك لم يطغَ على جمال المجموعة المعروضة، إذ تفرّد Rolland بلمساته الفنية الرائعة التي ظهرت عليها، وميزتها الكشكشات الكبيرة والقصات المتقنة.

Alexandre Vauthier

كانت مجموعة المصمم Vauthier واحدة من المجموعات المبهرة في هذا الموسم، فقد تميّزت بجرأة تفاصيلها وقصاتها التي تظهر من ترتديها بلوك عصري وفريد.

بشرى جرار

منذ الإعلان عن انضمام المصممة المغربية بشرى جرار إلى مصممي الكوتور في باريس ديسمبر الماضي، كنا متشوقين لرؤية ما تخبئ لنا لموسم ربيع وصيف 2014، وقد فاجأتنا بمجموعة جميلة بخامات متنوعة عرضتها مع أبرز المصممين ليلة البارحة، كما عرفت بشرى بتصميم أزياء الكوتور اليومية، وهذا ما جعلها متميزة عن غيرها من المصممين في هذا الأسبوع.

شاهدي ما قدم المصممين في ثالث أيام أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، وانتظري معنا أجمل العروض في الأيام المقبلة.

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