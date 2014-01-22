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مشاهدات "سيدتي نت" من أسبوع الموضة

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مشاهدات "سيدتي نت" من أسبوع الموضة مشاهدات "سيدتي نت" من أسبوع الموضة

 مع بداية أسابيع الموضة العالمية، يستعد "سيِّدتي نت" بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتغطية هذا المهرجان العملاق، وقد تابعنا أحداث وعروض أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، حيث تنافس مصممي الأزياء العالميين في عرض أجمل وأفخم تصاميمهم لموسم ربيع وصيف 2014. 

حظي عرض "Versace" وهو أول العروض المقامة بتفاعل الجمهور، حيث حضرت العرض نجمتان شهيرتان، وهما: Lady Gaga، وهيفاء وهبي، وقد اختلفت الآراء حول الإطلالة الأجمل بينهما، من ناحية أخرى أعجب متابعو "سيِّدتي نت" بتصاميم كل من المصممين اللبنانيين: جورج حبيقة، وطوني ورد، وما قدماه من فساتين للعروس ختما بها عروض هذا الموسم. 

استنكر البعض تنسيق دار أزياء "Chanel" لفساتين السهرات مع أحذية الرياضة المريحة في عرض هذا الموسم، بينما اعتبرها البعض فكرة مريحة وجميلة في الوقت ذاته، وفوجئنا بظهور عارضات محجبات في عرض "Armani " مساء البارحة. 

المزيد من العروض الراقية بانتظارنا في اليومين المقبلين، فكوني معنا في تغطية مباشرة من باريس على حسابات "سيِّدتي نت" على تويتر أزياء وانستغرام وفايسبوك.

 

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سيدتي