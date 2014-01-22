ما هو اسم حقيبتك؟

تعتبر الحقيبة من الإكسسوارات التي تحتاج إليها كل امرأة. فهي ليست مجرد إكسسوار مكمّل للإطلالة، إنما أساسية لها. ولكل سيدة ذوقها الخاص في اختيار الحقيبة التي تعجبها، وعادة ما تكون الخيارات مبنية على لون الحقيبة وعما إذا كان مناسباً للإطلالة بكاملها. ولكن هل تعلمين أن هناك أنواع كثيرة من الحقائب، وأن لكل حقيبة اسمها؟

إن كانت المصطلحات المستخدمة للإشارة إلى حقائب اليد تثير حيرتك، نقدّم لك فيما يلي دليلاً حول التصاميم الأكثر شعبيةً:

- حقيبة توت Tote : هي حقيبة مفتوحة ومزوّدة بأشرطة ومقابض.

- حقيبة المتشرد Hobo: هي حقيبة تحمل على الكتف، وتشبه شكل الهلال. غالباً ما يكون هذا التصميم ناعماً ومترهلاً.

- حقيبة دوفل Duffle: حقيبة كتف طويلة تأتي معظم تصاميمها عريضة من الأعلى.

- حقيبة ميداينة Field Bag: حقيبة كتف مسطحة من الأعلى مزودة بمشابك أو أبازيم.

- حقيبة تحمل باليد Clutch: حقيبة صغيرة تحمل باليد أو قد تكون عريضة توضع تحت الإبط.

- حقيبة أوراق Satchel: حقيبة عريضة تُحمل باليد وتكون عادة هيكليتها محددة.

- حقيبة على شكل الباغيت Baguette: حقيبة طويلة ومستديرة تشبه قطعة الخبز التي تُسمى تيمناً بها.

- حقيبة المراسل Messenger: حقيبة ضخمة وناعمة مزوّدة بأشرطة طويلة.

- صندوق السيجار Cigar Box: حقيبة صغيرة وصلبة على شكل صندوق.

- حقيبة دبلوماسية Pouch – حقيبة صغيرة وناعمة.

- حقيبة كيلي Kelly bag - إنها حقيبة كلاسيكية من طراز دار هرميس سميت تيمناً بالممثلة الأميركية غرايس كيلي وغالباً ما تكون هندستها محددة جيداً، كما وأنها مزوّدة بمشابك وأبازيم صلبة.

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