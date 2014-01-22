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مكياج الشمندر لبشرة وشفاهٍ بلون ورديّ لافت

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مكياج الشمندر لبشرة وشفاهٍ بلون ورديّ لافت مكياج الشمندر لبشرة وشفاهٍ بلون ورديّ لافت

جرّبي هذه الوصفة البسيطة التي تقدّم لك نضارة وإشراقاً طبيعيين. تجدر الإشارة إلى أنّها وصفة خاصة بمستحضرات تحمل الزهريّ والأحمر في طيّاتها، وهي مصنوعة بشكل طبيعيّ من الشمندر!
المكونات:
الشمندر: إن سبق لك أن تناولت هذه الثمرة، فستعلمين عندها بالطبع أنّ الصبغة الطبيعيّة التي تحتوي عليها قوية بما فيه الكفاية. إذاً، انتبهي إلى الطريقة التي تتعاملين بها معها لكي لا تلطخي ملابسك.
طريقة التحضير:
الغليسرين النباتي: يمكن العثور على هذا المكوّن الطبيعي في الصيدليات، وهو يجذب الرطوبة إلى البشرة. أما في هذه الوصفة فيؤدي دور أساس المستحضر ودور المادة الحافظة. إن لم تتمكني من العثور على الغليسرين، يمكنك الاستعاضة عنه بالفيتامين "إي" أو زيت جوزة الهند.
بعد سلق الشمندر جيداً قومي بتقطيعه إلى مربعات صغيرة ثم افرميه ناعماً. بعدها اخلطي الغلسيرين مع الشمندر لتحصلي على مكياج للشفاه والوجنتين.
استخدمي الخلطة على شكل مستحضر ذي استعمال مزدوج على الشفتين أو الخدّين وضعيه في حقيبة يدك؛ وإن حافظت عليه في البراد، فإنه يدوم أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

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