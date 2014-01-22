قناع VIP الشوكولاتة لبشرة نضرة

هل فكرت في تناول الشوكولاتة ومكوناتها، بدون اكتساب سعرات حراريَّة إضافيَّة؟! الآن، يمكنك ذلك إذا استخدمتها في تغذية بشرتك؛ فزيت الكاكاو يعمل على تطرية الشفاه من الجفاف، والتدليك بالشوكولاتة يعطي الجلد والروح شعوراً بالراحة غير عادي، فيذهب تأثيره مباشرة إلى الأماكن الحسَّاسة في الجلد.

والموادّ التي تختلط بها الشوكولاتة مثل زبدة الفول السوداني ومكونات زيت اللوز لها خصائص غير عاديَّة في إبقاء الجلد نضراً. ويُعتبر قناع القهوة والكاكاو من الأقنعة المفيدة للمحافظة على رطوبة البشرة وحيويتها والتمتّع بجمال دائم مع النعومة.

فإذا كنت تتمتعين ببشرة جافة، فعليك باستخدام العسل الأبيض مع قناع الشوكولاتة والقهوة؛ فهذا القناع مفيد لجميع أنواع البشرة. وإذا كانت بشرتك دهنيَّة، فبإمكانك استخدام الألبان مع عصير الليمون. ولذوات البشرة الجافة يمكنهنّ استخدام الزيوت، مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند، لأنها تعمل على تجديد بشرتك وإعطائها مزيداً من التوهّج واللمعان والنضارة.

الطريقة:

4 ملاعق من حبوب القهوة المطحونة.

4 ملاعق من بودرة الشوكولاتة السوداء أو الكاكاو.

أضيفي 4 ملاعق من زبدة الكاكاو العالية الجودة إلى نصف كوب من الحليب؛ وإن أردت زيادة كثافة المعجون، أضيفي بودرة الشوكولاتة أو الكاكاو. وعند إضافة كلّ المكوّنات حرّكي المزيج بشكل مناسب لدقيقتين أو 3 دقائق.

ضعي طبقة سميكة من المعجون على وجهك لمدَّة 20 دقيقة. بعدها، أزيلي القناع بنعومة، واغسليه بالماء الفاتر، وستلاحظين نتائج فوريَّة تتمثل في بشرة مشرقة ونضرة.

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