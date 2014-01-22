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مركز المعلومات:مشاركة المصريين بالاستفتاء أكدت تأييدهم لخارطة الطريق

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مركز المعلومات:مشاركة المصريين بالاستفتاء أكدت تأييدهم لخارطة الطريق مركز المعلومات:مشاركة المصريين بالاستفتاء أكدت تأييدهم لخارطة الطريق

قال دكتور شريف محرم، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن الشعب المصرى تمكن أخيرا من كتابة دستور جديد يليق به، ويأتى ذلك فى مرحلة مهمة من تاريخ .

وأضاف محرم خلال كلمته فى ورشة عمل بعنوان "خارطة الطريق نحو تحول ديمقراطى آمن فى مصر"، بالتعاون مع مؤسسة التحول الديمقراطى الإسبانى، أن المصريين أكدوا من خلال مشاركتهم فى الدستور التأييد الكامل لخارطة الطريق التى تبتنها المصرية، مؤكدا أن بنزول المصريين إلى الاستفتاء أثبتوا نيتهم فى أن تكون لديهم دولة تكفل كرامتهم، وتدعم حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، بما لا يعطى الفرصة لأى نظام حاكم من المساس بحريتها أو تقييدها.

وأشار محرم إلى أنه منذ 11 فبراير شهدت البلاد أحداثا سياسية غير مسبوقة، حيث كانت خارطة الطريق الديمقراطى على غير مسارها، مما أدى إلى اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وأعلنت الحكومة على أثرها خارطة طريق انتقالية للدفع بمصر نحو الديمقراطية، والهدف الرئيسى منها بناء دولة مؤسسية جديدة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح محرم أن هناك المزيد من التجارب للتحول الديمقراطى فى البلاد إلا أن المركز اختار تجربة التحول الديمقراطى الإسبانية، نظرا لاحتوائها العديد من الدروس القيمة، خاصة فيما شهدته خلال حقبة الانتقال من الحكم الديكتاتورى لفرانشيسكو فرانكو إلى دولة ديمقراطية ليبرالية، واستطاعت إسبانيا خلال ثلاثة عقود تحقيق سياسات التنمية التى كان لها العديد من الآثار الإيجابية.

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