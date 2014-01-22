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شريف محرم:اللجنة العليا للطاقة اجتمعت مع"الببلاوى"لحل مشكلة صيف 2014

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شريف محرم:اللجنة العليا للطاقة اجتمعت مع"الببلاوى"لحل مشكلة صيف 2014 شريف محرم:اللجنة العليا للطاقة اجتمعت مع"الببلاوى"لحل مشكلة صيف 2014

كشف الدكتور شريف محرم، رئيس مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه تم أمس عقد اجتماع للجنة العليا للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، لبحث حل مشكلة الطاقة قبل حلول صيف 2014، مشيرا إلى أنه على الرغم من أنها حكومة مؤقتة، إلا أن رئيس مجلس الوزراء حرص على حل المشاكل التى قد تواجه المواطنين، وإزالة العقوبات التى من الممكن أن تواجه القادمة.

وأوضح محرم- فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- أن المركز سيقوم بعمل دراسة على تجارب الدول الأخرى التى واجهت مشكلات فى الطاقة ومعرفة كيفية حلها واستخداماتها للطاقة البديلة، وترشيد الطاقة للوصول إلى نتائج تتناسب مع المناخ المصرى، وتم عرضها على رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن مدة الدراسة ستستغرق ما بين شهر إلى شهرين.

وعلى جانب آخر، قال الدكتور شريف محرم، إن المركز بدأ عمل استطلاعات رأى جديدة لمعرفة رأى المواطنين فى الاستفاء على الدستور، ومعرفة أسباب عدم مشاركة البعض فى الاستفتاء السابق، فضلا عن معرفة آرائهم فى أيهما يفضلون الانتخابات الرئاسية أولا ام البرلمانية.

وأوضح محرم أن غرفة عمليات المركز تعمل يوميا على متابعة أداء الشارع المصرى، ونقل الصورة بوضوح إلى رئيس الوزراء، ووضع حلول للأزمات والمخاطر التى تواجه المجتمع للحد منها.

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