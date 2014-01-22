معلمو الإسكندرية في أول أيام الحد الأدنى للأجور: "فين علاوة الأعباء الوظيفية"

كتب : حازم الوكيل منذ 53 دقيقة

طالب معلمو الإسكندرية بصرف علاوة الأعباء الوظيفية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء برقم 75 لسنة 2014 بدون شروط أسوة بباقي العاملين المدنيين بالدولة، والذين سيصرفون الحد الأدنى بلا أي شروط وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014، وذلك في أول أيام صرف الرواتب للعاملين في الدولة وفقًا لقرار الحد الأدنى للأجور.

وقال عماد الدين حسانين بخيت، عضو مجلس نقابة المعلمين بالإسكندرية، إن الزيادات المقررة للمعلمين بنسبة مئوية من أساسي الراتب وليس المبلغ المحدد والثابت لكل وظيفة، الأمر الذي يحرم المعلمين من الزيادة المطردة دوريًّا كل عام وانخفاض قيمتها على مر الأعوام المتعاقبة.

وانتقد "حسانين" ما وصفه بغموض بعض شروط الصرف، ومنها شرط أن يكون المعلم قائما فعلا وبذل مجهودًا لرفع الأداء، والتعارض الحادث بين شرط أن يكون المعلم حاصلا على تقريرين كفء وبين المعلم المساعد، إذ أنه ليس لا يحصل على تقارير سابقة.

وأضاف عضو مجلس النقابة أن "العلاوة خطوة جيدة على طريق تحسين أجور المعلمين، لكنها لا تتناسب مطلقًا مع ما أعلنت عنه الوزارة من قبل، كما أنها لا تغني عن المطالبة بتحقيق حلم جميع المعلمين بكادر حقيقي للمعلم".

وأشار إلى أن مجموعة من البدلات والحوافز والعلاوات لا يمكنها تعويض المعلم عن الكادر، مطالبًا بالتأسي بكادر الجامعات للحفاظ للمعلم على حياة كريمة تتناسب مع مكانته في المجتمع.