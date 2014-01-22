منع الصحفيين من حضور جلسة تجديد حبس عصام سلطان في قضية التعذيب

بدأت منذ قليل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة تجديد حبس عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فى قضية اتهامه بالتحريض على تعذيب مواطنين برابعة العدوية.

ومنعت المحكمة دخول الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام لحضور الجلسة، وسمحت فقط للمحامين بالدخول، ونفذ الأمن تلك التعليمات، في حين تم تشديد الحراسات على المعهد من الخارج والداخل.

> و كانت نيابة مدينة نصر قد قررت حبس عصام سلطان علي ذمة التحقيق لاتهامه بالتحريض علي تعذيب النواطنين اثناء فترة اعتصام الاخوان برابعة الدوية ، ثم قررت المحكمة اخلاء سبيله الا ان النيابة استانفت علي القرار و قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالغاء قرار اخلاء سبيله و استمرار حبسه 45 يوم علي ذمة التحقيق في القضية.