«اضطراب عاطفى» بين إلهام شاهين وإيناس الدغيدى

كتب : نورهان طلعت الأربعاء 22-01-2014 09:47

بعد تردد كبير وقرار بعدم المشاركة فى موسم رمضان المقبل، عثرت إلهام شاهين على سيناريو مسلسل جيد سيجمعها بالمخرجة إيناس الدغيدى يحمل اسم «اضطراب عاطفى»، وقالت «إلهام» فى تصريح لـ«الوطن» إنها تقوم حالياً بعمل التحضيرات الخاصة بالمسلسل مع مؤلفه وليد يوسف ومخرجته إيناس الدغيدى، وإنها تتمنى أن يتم وينفذ العمل لرمضان المقبل ولا يتم تأجيله. المسلسل يدور فى إطار اجتماعى رومانسى عن أهم القضايا الإنسانية التى تخص المرأة، وأكدت «إلهام» أنها سعيدة بالعودة للعمل مع إيناس الدغيدى التى قدمت معها أفضل أفلامها.

يذكر أن إلهام شاهين قدمت رمضان الماضى مسلسل «نظرية الجوافة»، وشاركها بطولته فتحى عبدالوهاب، وانتصار، وسماح أنور، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعى.

على جانب آخر، أوضحت «إلهام» أنها وأبطال وفريق عمل فيلم «يوم للستات» انتهوا من تصوير جميع المشاهد الداخلية الخاصة بالفيلم، ويتبقى المشاهد الخارجية فقط التى قامت مخرجة الفيلم كاملة أبوذكرى بتأجيلها لبداية الصيف لحاجة هذه المشاهد للتصوير فى ضوء النهار فى حرارة مرتفعة وعلى شواطئ ساحلية وهذا تعذر بشدة فى فصل الشتاء. «يوم للستات» من بطولة نيللى كريم، ومحمود حميدة، وأحمد الفيشاوى، ومن تأليف هناء عطية، وهو من إنتاج إلهام شاهين فى ثانى تجاربها بعد فيلم «خلطة فوزية».