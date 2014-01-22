وزير البترول : وقعنا 29 إتفاقية بترولية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى

كتب : شـادى أحمد منذ 13 دقيقة

إجتمعت اليوم المجموعة الوزارية للطاقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من وزراء الكهرباء والتجارة والصناعة والتخطيط والتنمية المحلية والبترول.

واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الجهود الجارية للتنسيق مع وزارة البترول للاستعداد لصيف 2014 فيما يخص إمدادات الوقود اللازم لتغذية محطات توليد الكهرباء، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لاستيراد كميات الوقود الإضافية، خاصة لمحطات الكهرباء المخطط تشغيلها فى صيف 2014 وهي: محطة بنها بطاقة 750 ميجاوات، محطة شمال الجيزة بطاقة 1000 ميجاوات، محطة العين السخنة بطاقة 1350 ميجاورات، محطة 6 أكتوبر الجديدة بطاقة 600 ميجاورات.

وأضاف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أنه تم التقدم بتقريرًا حول الجهود التي تقوم بها الوزارة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، كما عرض أهم عناصر استراتيجية الطاقة في مصر وهي: الوفاء باحتياجات السوق المحلية من الطاقة وتحقيق النمو، تأمين إمدادات الطاقة من خلال التوسع في الاستكشافات والتنقيب وتنويع المصادر، توفير الطاقة بأسعار اقتصادية، تحقيق أعلى قيمة مضافة من الوقود المتاح، الحفاظ على معايير البيئة والتنمية المستدامة.

و أشار "إسماعيل"إلى توقيع الوزارة 29 اتفاقية جديدة لاستكشاف الغاز الطبيعي خلال الشهور الأربعة الماضية، من أجل إضافة احتياطات غاز جديدة وزيادة الإنتاج الذي يتناقص تدريجيًّا؛ بسبب تقادم حقول الغاز الحالية.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية للطاقة وافق على عدد من طلبات توفير الطاقة اللازمة لعدد من المصانع الجديدة، وتوسعات في مصانع قائمة.