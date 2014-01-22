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مدرب إسبانيول: التأهل لنصف نهائي كأس الملك سيحسم في مدريد

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مدرب إسبانيول: التأهل لنصف نهائي كأس الملك سيحسم في مدريد مدرب إسبانيول: التأهل لنصف نهائي كأس الملك سيحسم في مدريد

برشلونة، (إفي): أكد خابيير أجيري، المدير الفني لإسبانيول اليوم أن الخسارة بهدف واحد دون رد أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا يبقي على آمال فريقه في الحصول على بطاقة التأهل لنصف النهائي.

وأوضح أجيري، في مؤتمر صحفي بعد اللقاء، أن بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة "ستُحسم في البرنابيو"، الذي يستضيف لقاء الإياب في 28 من الشهر الجاري.

وأشار إلى تصدي حارس ريال مدريد والمنتخب الإسباني إيكر كاسياس لأخطر هجمات أصحاب الأرض قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، موضحا "لقد أصبنا بالجمود، انه حارس كبير".

وأضاف "جون كوردوبا يجيد التعامل مع مثل هذه الكرات يتحلى بالقوة والسرعة اللازمة.. أعاد هذا التصدي إلى ذهني فرصة (الهولندي آريين) روبن في (نهائي) مونديال 2010"، الذي توجت به إسبانيا بعد تغلبها على هولندا بهدف دون رد في النهائي.

وأعرب المدرب عن "فخره" بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال المباراة، مشيرا "بلا شك بذل اللاعبون أفضل ما لديهم في الملعب، رغم أننا لسنا سعداء بالنتيجة. إذا حافظنا على تواضعنا وواصلنا العمل، لابد وأن يحالفنا الحظ".

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