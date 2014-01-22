أخبار عاجلة

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : ما يريدة ترامب هو العودة لقواعد العلاقات المصرية الأمريكية -
تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف : زيارة الرئيس السيسي مهمة ويجب أن نخفض سقف التوقعات -
ملاعب ONsport: كوليبالي يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد التألق أمام الداخلية -
تغطية خاصة - اليوم .. قمة مصرية أمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب في واشنطن -
6 قرارات هامة لعمومية مجلس الدولة.. أبرزها "رفض التعديلات ..ومقابلة الرئيس" -
استعار من صديقه السلاح .. فمات برصاصة "طائشة" -
إصابة ضابط برصاص قناصة استهدفته في كمين أمني بالعريش -
بالصور.. إحالة 20 عاملًا بوحدتين صحيتين في سمنود للتحقيق -
"الغرفة التجارية" تخاطب محافظ دمياط لإعادة النظر في مواعيد إغلاق المقاهي -
10 قتلى على الأقل في انفجار سان بطرسيرج بروسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تنس - رادفانسكا تطيح بأزارينكا

Google+ Print
تنس - رادفانسكا تطيح بأزارينكا تنس - رادفانسكا تطيح بأزارينكا

ملبورن (أستراليا)، (إفي): أطاحت لاعبة التنس البولندية أنييسكا رادفانسكا اليوم الأربعاء بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب، من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة (أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى).

ونجحت رادفانسكا، المصنفة الرابعة عالميا، في الفوز على أزارينكا (المصنفة الثانية حاليا والأولى سابقا)، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و5-7 و6-0 في مباراة استغرقت نحو ساعتين.

وبذلك تتواصل مفاجآت أستراليا المفتوحة بخروج كبار اللاعبات، بعد أن ودعت كل من الأمريكية سيرينا ويليامز والروسية ماريا شارابوفا البطولة.

وبذلك تضرب رادفانسكا موعدا مع السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا التي حجزت مقعدها في نصف النهائي بتغلبها على الرومانية سيمونا هاليب بنتيجة 6-3 و6-0.

أما المباراة الأخرى في نصف النهائي فستتنافس فيها الصينية نا لي مع أوجين بوشار، التي أصبحت أول لاعبة كندية تتأهل لنصف نهائي ملبورن بعد إطاحتها بالصربية آنا إيفانوفيتش.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع