تنس - رادفانسكا تطيح بأزارينكا

ملبورن (أستراليا)، (إفي): أطاحت لاعبة التنس البولندية أنييسكا رادفانسكا اليوم الأربعاء بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا حاملة اللقب، من الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة (أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى).

ونجحت رادفانسكا، المصنفة الرابعة عالميا، في الفوز على أزارينكا (المصنفة الثانية حاليا والأولى سابقا)، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6-1 و5-7 و6-0 في مباراة استغرقت نحو ساعتين.

وبذلك تتواصل مفاجآت أستراليا المفتوحة بخروج كبار اللاعبات، بعد أن ودعت كل من الأمريكية سيرينا ويليامز والروسية ماريا شارابوفا البطولة.

وبذلك تضرب رادفانسكا موعدا مع السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا التي حجزت مقعدها في نصف النهائي بتغلبها على الرومانية سيمونا هاليب بنتيجة 6-3 و6-0.

أما المباراة الأخرى في نصف النهائي فستتنافس فيها الصينية نا لي مع أوجين بوشار، التي أصبحت أول لاعبة كندية تتأهل لنصف نهائي ملبورن بعد إطاحتها بالصربية آنا إيفانوفيتش.