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حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية

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حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية حزب "الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا يعلن تشكيل حكومة محلية

كتب : أ.ش.أ الأربعاء 22-01-2014 10:02

أعلن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا تشكيل حكومة محلية في منطقة الجزيرة وهي واحدة من ثلاث مناطق ذات أغلبية كردية في شمال شرقي البلاد.

ونقل عن رئيس الحزب صالح مسلم قوله اليوم إنه تم تشكيل حكومة محلية لمنطقة الجزيرة، وسيتم قريبا تسمية حكومتين مماثلتين للمنطقتين الأخريين ذات الأغلبية الكردية "عفرين" و"كوبانى".

وأوضح مسلم أن هذه المؤلفة من 22 عضوا ضرورية لضمان ألا يكون ثمة فراغ سياسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن انتظار التوافق على حل سياسي للأزمة السورية لنبدأ بإدارة شؤوننا على الأرض.

وكشف عن أن الحكومة ليست مشكلة حصرا من الأكراد، بل تضم مسلمين ومسيحيين.

يذكر أن أكراد سوريا أعلنوا في شهر نوفمبر الماضي عن تشكيل مجلس حكم ذاتي انتقالي شمال شرقي البلاد، وذلك بعد أن تمكنوا من السيطرة على المناطق التي كانت بين أيدي متطرفين إسلاميين.

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